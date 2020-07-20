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Происшествия

В Тюпском районе комбайн столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали двое

В Тюпском районе комбайн столкнулся с легковым автомобилем. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. В Тюпском районе комбайн столкнулся с легковым автомобилем

По его данным, ДТП произошло на 196-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол. «32-летний житель села Талды-Суу Ж.У. на своем авто «Субару-Легаси» ехал с востока на север и, не справившись с управлением, столкнулся с комбайном «Енисей», которым управлял 23-летний житель села Тюп», — сказали в УВД.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. В Тюпском районе комбайн столкнулся с легковым автомобилем
В результате ДТП водителя легковой автомашины и пассажирку — 65-летнюю жительницу села Жылуу-Булак госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

Факт зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД Тюпского района и назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/159987/
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