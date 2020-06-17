В городе Ош женщине, убившей мужа арматурой, сократили наказание

Ошский областной суд сократил срок лишения свободы Гулжан Пасановой, обвиняемой в убийстве мужа. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе суда.

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Судебная коллегия признала женщину виновной по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Суд применил амнистию в честь 75-летия Дня Победы и 10-летия апрельской революции. Срок лишения свободы Гулжан Пасановой сокращен на одну треть, то есть до шести лет.

Напомним, ранее Ошский городской суд приговорил обвиняемую к девяти годам лишения свободы.

В ноябре 2019 года в Оше по подозрению в убийстве милиционера задержали 28-летнюю П.Г. По версии следствия, она убила мужа арматурой. На протяжении совместной жизни Гулжан Пасанова терпела систематические побои и издевательства со стороны своего мужа, который был старше ее на 20 лет. В милицию она не обращалась.

В разгар очередного скандала муж избил супругу. Женщина, защищаясь, схватила железную палку и ударила мужчину несколько раз. Он упал и потерял сознание. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Гулжан Пасанову арестовали и поместили под стражу во время похорон мужа.