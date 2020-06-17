Пожар в шестом микрорайоне. Установлена личность погибшего

Установлена личность погибшего при пожаре в шестом микрорайоне Бишкека. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По данным ведомства, в огне погиб 25-летний парень. В милиции не смогли уточнить, работал ли он в точке быстрого питания. Ранее сообщалось, что погибший — тандырщик.

Сообщается также, что задержан и водворен в ИВС 31-летний арендатор пункта быстрого питания «Шаурма на мангале».

В милиции уточнили, что следственные действия в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП УВД Октябрьского района по статье 261 (нарушение правил пожарной безопасности) УК КР, продолжаются.

Напомним, 15 июня примерно в 15.30 в шестом микрорайоне Бишкека загорелась тандырная, где готовили лепешки и самсы. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Огонь локализовали примерно через час — в 16.45.