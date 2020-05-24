Военнослужащий, сбитый водителем на блокпосту, находится в тяжелом состоянии

Военнослужащий, сбитый водителем на блокпосту в селе Кара-Сакал Сокулукского района, находится в тяжелом состоянии. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме В Сокулуке на блокпосту сбили военнослужащего

Уточняется, что младший сержант Э. уулу Э. госпитализирован в БНИЦТиО. У него открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

«Состояние военнослужащего стабильно-тяжелое. Виновник пытался скрыться с места происшествия, но через один километр съехал с дороги и врезался в дерево. Следствие ведет ОВД Сокулукского района», — сообщили редакции.