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Происшествия

Опубликовано видео аварии в Бишкеке, в результате которой чуть не сбили женщину

В Бишкеке на пересечении улицы Горького и Оренбургского переулка легковой автомобиль врезался в другую машину. Видео опубликовали в Telegram-канале «Короче».

На кадрах видно, что ДТП произошло на пешеходном переходе. В результате аварии автомобиль вылетел на обочину и чуть не сбил пешехода.

Авария произошла вчера вечером. «Водитель Honda Accord выезжал с Оренбургского переулка, в это время водитель Toyota Camry ехал по улице Горького в западном направлении. Последний ехал на скорости, превышающей норму, в результате чего водитель Honda Accord врезался в авто. От удара Toyota Camry слетела с дороги и врезалась в дом. Пострадавших нет», — рассказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151869/
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