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Происшествия

На Иссык-Куле мужчина, поссорившись с женой, выстрелил себе в голову

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области мужчина покончил жизнь самоубийством. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что ЧП произошло 23 апреля. Мужчина поссорился с женой, после чего та уехала к своим родственникам.

«Погибший попросил своих одноклассников съездить с ним к родственникам супруги. По дороге он хотел поговорить с тещей, но та сбросила звонок. Тогда 30-летний М.Д. попросил друзей выйти из машины и выстрелил себе в голову из травматического пистолета. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151092/
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