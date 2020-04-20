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Происшествия

В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека. Их число достигло семи

За прошедшие сутки в Кыргызстане умерли от коронавируса два человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, умерли женщина 70 лет в Чуйской области и мужчина в возрасте 79 лет в Оше.

«В Чуйской области больная обратилась очень поздно и у нее были другие сопутствующие болезни. Ей не смогли помочь. Мужчина скончался от осложнений.  Всего в республике умерли семь человек от COVID-19», — сообщил Нурболот Усенбаев.

На 20 апреля выписаны 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них Бишкеке — 10, Нарынской области — 1, Ошской — 42, городе Оше — 7, Джалал-Абадской области — 7, Баткенской — 1.

Всего за все время выздоровел 201 человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150596/
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