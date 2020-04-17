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Происшествия

В Бишкеке водитель сбил пешехода насмерть. Суд отпустил его под домашний арест

Свердловский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест водителя, который насмерть сбил 19-летнего парня. Об этом 24.kg сообщили родственники погибшего.

По их словам, ДТП произошло 21 марта. Водитель BMW X-5, превысив скорость, сбил М.М. и скрылся с места происшествия.

«Парень умер в БНИЦТиО. По факту возбудили дело. Водителя нашли и задержали на следующий день. В суде при избрании меры пресечения прокуратура ходатайствовала об аресте виновного, но судья Рустам Саткынбаев оставил их просьбу без удовлетворения», — сообщили редакции.

«Водителя отпустили под домашний арест, встречное заявление мы не писали, а сам виновник скрылся с места происшествия и не оказал помощи нашему родственнику. Прокуратура обжаловала решение в городском суде, дело поступило к судьям Адису Момуналиеву, Алмазу Карабекову и Нурбеку Эсеналиеву еще 6 апреля, но они постоянно откладывают процесс, хотя должны были все рассмотреть в течение 10 дней», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150352/
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