На Иссык-Куле сотрудница милиции совершила ДТП. УВД проверяет факт

В селе Торт-Куль Иссык-Кульской области сотрудница милиции совершила ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в социальной сети Instagram.

По данным очевидцев, работница правоохранительных органов якобы находилась в нетрезвом состоянии.

«Свидетели утверждают, что женщина в милицейской форме ехала по встречной полосе, ударила Mercedes, а затем развернулась и припарковалась сзади», — указано в подписи к ролику.

На кадрах виновница ДТП говорит, что у нее нет ключей, чтобы выключить двигатель авто.

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg заявили, что по факту ДТП с заявлением никто не обращался.

«Тем не менее по факту распространения видео назначена проверка, в том числе служебная. Следственной службе дано поручение установить личность виновницы ДТП, а также все обстоятельства дорожного инцидента. По итогам проверки мы сообщим юридическую оценку происшествия», — прокомментировали в управлении.