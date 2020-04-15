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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

На Иссык-Куле сотрудница милиции совершила ДТП. УВД проверяет факт

В селе Торт-Куль Иссык-Кульской области сотрудница милиции совершила ДТП. Видео с места происшествия опубликовано в социальной сети Instagram.

По данным очевидцев, работница правоохранительных органов якобы находилась в нетрезвом состоянии.

«Свидетели утверждают, что женщина в милицейской форме ехала по встречной полосе, ударила Mercedes, а затем развернулась и припарковалась сзади», — указано в подписи к ролику.

На кадрах виновница ДТП говорит, что у нее нет ключей, чтобы выключить двигатель авто.

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На Иссык-Куле милиционер совершила ДТП. Очевидцы уверяют, что женщина в форме, которая была за рулём, управляла авто в нетрезвом состоянии. ДТП произошло в ночь на 15 апреля в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области. По словам автора ролика, женщина ехала по встречке, и ударила зелёный мерс, затем развернулась и остановилась сзади него. #дтп #милиционер #алкоголь #иссыккуль #тортколь #oppa_kg

Публикация от Oppa (@oppa_kg)

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg заявили, что по факту ДТП с заявлением никто не обращался.

«Тем не менее по факту распространения видео назначена проверка, в том числе служебная. Следственной службе дано поручение установить личность виновницы ДТП, а также все обстоятельства дорожного инцидента. По итогам проверки мы сообщим юридическую оценку происшествия», — прокомментировали в управлении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150209/
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