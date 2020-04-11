В Бишкеке в результате аварии пострадали четыре человека

В Бишкеке в результате столкновения двух автомобилей Toyota Altezza и Toyota Camry пострадали четыре человека. Об этом 24.kg сообщили в комендатуре столицы.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 19.30 на пересечении улиц Курманова и Ауэзова. На месте работает следственно-оперативная группа.

В Центре экстренной медицины заявили, что один из пострадавших госпитализирован в реанимацию БНИЦТиО.

«Вызов на пульт скорой помощи поступил в 20.01. Врачи зафиксировали одного пострадавшего. Его госпитализировали в реанимацию БНИЦТиО. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана, тупая травма живота и перелом ребер», — сказали редакции.

Пользователи Telegram-канала «Короче» опубликовали видео с места аварии.