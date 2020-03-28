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Происшествия

Во Вьетнаме мотоциклистка выжила после столкновения с поездом

Невероятную безответственность проявила молодая женщина за рулем мотоцикла во вьетнамской провинции Куангбинь. И столь же фантастически ей повезло – она выжила, хоть и получила серьезные травмы, сообщило издание «АвтоПарк».

На записи видно, как мотоциклистка пытается проскочить закрытый (за ее спиной заметен опущенный шлагбаум) железнодорожный переезд буквально в метре перед поездом и не успевает. Локомотив цепляет заднее колесо ее байка и отбрасывает в сторону и транспорт, и его хозяйку.

Отлетевшая девушка с размаху ударилась о бетонный столбик. Как сообщили местные СМИ, жизнь лихачки-мотоциклистки вне опасности, но снова гонять на байке она после серии переломов вряд ли сможет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148344/
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