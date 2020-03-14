В Бишкеке грузовик насмерть сбил пешехода. Видео аварии появилось в социальной сети Instagram.

По данным пользователей, мужчина переходил в неположенном месте в 10-15 метрах от зебры. Водитель грузового авто пытался затормозить, но не успел остановиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Западный автовокзал. По словам очевидец пешеход переходил в неположенном месте в 10-15м от зебры, грузовик тормозил как мог, но не успел остановиться. #вешайтеРегистраторы #можетСпастиВас #самыйдешевыйхотябы #за1000сом Публикация от Эртай (@ertaisfr) 13 Мар 2020 в 1:06 PDT

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg подтвердили факт. По данным ведомства, ДТП произошло на проспекте Жибек Жолу 13 марта в 23.50.

«Водитель автомобиля Scania, 40-летний Т.М. ехал по Жибек Жолу и около автовокзала сбил 30-35-летнего мужчину азиатской национальности. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В настоящий момент личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в УПСМ.