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Происшествия

В Бишкеке грузовик насмерть сбил пешехода

В Бишкеке грузовик насмерть сбил пешехода. Видео аварии появилось в социальной сети Instagram.

По данным пользователей, мужчина переходил в неположенном месте в 10-15 метрах от зебры. Водитель грузового авто пытался затормозить, но не успел остановиться.

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg подтвердили факт. По данным ведомства, ДТП произошло на проспекте Жибек Жолу 13 марта в 23.50.

«Водитель автомобиля Scania, 40-летний Т.М. ехал по Жибек Жолу и около автовокзала сбил 30-35-летнего мужчину азиатской национальности. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В настоящий момент личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146505/
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