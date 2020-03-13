В городе Ош женщину, забившую мужа арматурой, осудили на девять лет

Ошский городской суд признал виновной женщину, убившую своего мужа арматурой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Уточняется, что женщину осудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорили к штрафу в размере 90 тысяч сомов и лишению свободы сроком на девять лет.

«У обвиняемой двое детей — шести и пяти лет. Органы социальной защиты должны определить опекунство», — отметили в пресс-службе суда.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Оше по подозрению в убийстве задержана 28-летняя П.Г. Подозреваемая как ни в чем не бывало оплакивала мужа в юрте. Однако во вемя следствия выяснилось, что она забила мужа арматурой. Женщина призналась в содеянном.