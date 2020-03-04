Разыскиваемый пять лет за убийство мужчина задержан в Бишкеке

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Чуйской области задержали за убийство мужчину, состоящего на оперативном учете МВД как член ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в мае 2015 года в ОВД Жайылского района поступило сообщение о том, что в территориальную больницу доставили тело 25-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Факт преступления зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Жайылского района, уголовное дело возбудили по статье 97 «Убийство» УК КР. В ходе оперативной работы сотрудники милиции установили личность подозреваемого.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в убийстве

Гражданина М.Ч. объявили в розыск.

В рамках дела 3 марта оперативники ОБОП ГУВД Чуйской области при содействии бойцов ОСО (СОБР) провели операцию по задержанию.

Мужчина водворен в ИВС ОВД Жайылского района. Продолжается расследование.