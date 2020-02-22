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Происшествия

В Бишкеке пенсионер Финпола совершил ДТП и скрылся с места происшествия

В Бишкеке пенсионер Финансовой полиции совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом 24.kg сообщил потерпевший Олег Нудель.

По его словам, ДТП произошло 19 февраля в 17.57 на пересечении улиц Турусбекова и Жибек Жолу.

«Супруга позвонила в милицию. В моей машине находился ребенок. Мирбек Усебаев сказал, что даст 5 тысяч сомов и на этом стороны должны разъехаться. Сотрудники УПСМ приехали примерно через полчаса после ДТП. В это время ветеран ГСБЭП уже скрылся. Я ответил, что ремонт авто выйдет гораздо больше, и он после этого уехал», — сказал Олег Нудель.

«Нам удалось найти имя водителя по номеру его автомобиля. Само ДТП произошло на стоянке кафе «Вавилон». Водитель Toyota 4Runner пытался выехать задним ходом и врезался в бок моего авто. Сейчас у ребенка, который сидел в машине шок. Милиция бездействует», — сказал Олег Нудель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144420/
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