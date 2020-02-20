Редкое ДТП: в США столкнулись два Lamborghini Urus стоимостью от $200 тысяч

Крайне редкое ДТП произошло на северо-востоке США — столкнулись два новеньких внедорожника Lamborghini Urus ценой $200 тысяч без учета налогов. Виновники — подростки, устроившие уличные гонки, сообщило издание «АвтоПарк».

Обошлось без жертв, но разбиты два Urus и оказавшийся рядом Kia Soul. Lamborghini угнали ночью из фирменного автосалона в Бостоне.

Направленный диспетчером полиции по сигналу сработавшей в автосалоне сигнализации патруль по дороге наткнулся на подозрительную кавалькаду из двух Lamborghini Urus — черного и белого — и Chevrolet Cruz. Проследовав за ними, он немедленно дал указание им остановиться. Водитель малолитражки сразу подчинился, он оказался несовершеннолетним без водительских прав. Зато внедорожники умчались прочь.

NEW: Third car towed away from crash in Malden, two reportedly stolen Lamborghinis left behind. @boston25 https://t.co/S7EPBSAfHf pic.twitter.com/FmoWXSwRRs — Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020

На следующее утро в полицию Бостона поступило сообщение от коллег из соседнего города Молдена, что врезавшиеся один в другой автомобили со знаками автосалона вместо номерных табличек нашлись у них. Один подозреваемый убежал, второго задержали. Им оказался 18-летний молодой человек с криминальным досье на пяти страницах, включающим кражи, хранение оружия и хулиганство.

Фото @EvanWhiteIII/twitter.com

Производство Lamborghini Urus искусственно ограничено и каждый автомобиль изготавливается по индивидуальному заказу со сроком исполнения не менее 9 месяцев.