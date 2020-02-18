В Оше сгорела школа. Пожарные приехали на место через восемь часов

В Ошской области в селе Коо-Чаты в школе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, возгорание началось вчера, 17 февраля, примерно в 23.50. «Из-за того, что школа расположена в горной местности, сложная проходимость, пожарный расчет на место прибыл через восемь часов», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что школа находится в 122 километрах от областного центра. Бригада была на месте в 7.40. Через 15 минут пожар локализовали.

«На месте работали спецтехника и десять пожарных. Сгорело 500 квадратных метров площади здания. Пострадавших нет», — добавили в МЧС.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео пожара.