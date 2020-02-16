В Бишкеке машина упала в водоканал

В Бишкеке машина марки «Ниссан Премьера» упала в водоканал. Об этом 24.kg сообщили в Службе патрульной милиции.

По ее данным, накануне примерно в 22.30 водитель легковушки К.Т., 1974 года рождения, направляясь к северу по улице Чолпон-Атинской, не справился с управлением и врезался в бордюр, расположенный на проспекте Чуй. После этого машина упала в водоканал.

В результате ДТП водитель и пассажиры — 42-летний Б.А. и 83-летний И.К. — доставлены в Чуйскую областную больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведутся следственные мероприятия.

Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Короче».