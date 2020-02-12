В МВД сообщили подробности аварии в «Ак-Ордо»: четверо погибли, двое в больнице

В Патрульной службе милиции 24.kg рассказали подробности аварии, которая произошла накануне в жилмассиве «Ак-Ордо». В результате ДТП на месте погибли четыре человека.

По ее данным, 11 февраля примерно в 22.00 водитель автомашины Nissan Primera К.О., 1989 года рождения, ехал на восток по улице Гагарина. Он столкнулся с BMW-523, за рулем которой находился М.Т., 2001 года рождения.

Фото с телеграм-канала «Короче». В результате ДТП четыре человека погибли, двое в больнице

«В результате аварии на месте погибли четыре человека — оба водителя, а также пассажиры — А.А., 2001 года рождения, и женщина азиатской внешности, 25-30 лет. Еще двое пассажиров BMW доставлены в клиническую городскую больницу № 4», — сказали в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведутся следственные мероприятия.