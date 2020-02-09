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Происшествия

Пожар в автомастерской полностью локализован. Шесть машин сгорели

Пожар в автомастерской в Бишкеке полностью локализован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

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На месте работают пять пожарных расчетов, которые предотвратили возгорание на ближайших объектах. На данный момент причина пожара выясняется.

По словам одного из рабочих автомастерской, причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.

В результате возгорания пострадал один человек  отравился угарным газом, а также сгорели шесть автомобилей.

Напомним, что сегодня примерно в 14.30 на пересечении улиц Абдрахманова и Куренкеева в столице загорелись автомойка и мастерская по ремонту машин.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143071/
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