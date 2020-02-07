ДТП с маршруткой. Две пассажирки в больнице с травмами головы и грудной клетки

В результате ДТП в Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Тоголока Молдо пострадали две молодые девушки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

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По ее данным, в результате столкновения Tayota Ipsum и Mercedes Sprinter травмы получили 17-летняя Э.А. и 18-летняя О.В. — пассажирки маршрутки. У первой — травма головы, у второй — повреждена грудная клетка. Обе девушки находятся в БНЦИТиО.

Напомним, сегодня примерно в 7.40 в центре Бишкеке произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Tayota Ipsum и маршрутное такси.