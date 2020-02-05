Милиция нашла педофила. Девочка опознала своего насильника

Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки нашли. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что мужчину, ранее изнасиловавшего ребенка, задержали в Ноокенском районе. Ему 20 лет. Он местный житель. В его доме нашли улики — детское нижнее белье. Сама девочка опознала насильника.

Подозреваемый водворен в СИЗО по решению суда сроком на два месяца.

28 января в милицию Ноокенского района обратилась местная жительница. Она заявила, что в этот день примерно в 17.00 незнакомый мужчина изнасиловал ее дочь. Девочка помогла сотрудникам милиции составить фоторобот, по которому преступника нашли спустя несколько дней.