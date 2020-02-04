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Происшествия

ДТП с участием четырех машин. Один пострадавший скончался, трое — в больнице

В результате аварии на Южной магистрали сегодня погиб один человек, трое пострадавших доставлены в больницу. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

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Авария с участием четырех машин произошла на Южной магистрали

По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 15.00 на пересечении улицы Жукеева-Пудовкина и Южной магистрали. Уточняется, что столкнулись четыре автомашины — два «Мерседеса» (один из которых маршрутное такси № 110), «Тойота Ист» и «Хонда Фит».

«Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Стало известно, что один из них скончался по дороге в больницу», — сообщили в ГУОБДД.

Устанавливаются обстоятельства аварии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142582/
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