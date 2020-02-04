В результате аварии на Южной магистрали сегодня погиб один человек, трое пострадавших доставлены в больницу. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

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По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 15.00 на пересечении улицы Жукеева-Пудовкина и Южной магистрали. Уточняется, что столкнулись четыре автомашины — два «Мерседеса» (один из которых маршрутное такси № 110), «Тойота Ист» и «Хонда Фит».

«Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Стало известно, что один из них скончался по дороге в больницу», — сообщили в ГУОБДД.

Устанавливаются обстоятельства аварии.