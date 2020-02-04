Отец погибшего в Сузаке мальчика вернулся из России

Отец двухлетнего мальчика, умершего от побоев в Сузакском районе, вернулся из России. Об этом 24.kg сообщила руководитель ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, он намерен забрать с собой дочь 2014 года рождения.

Она отметила, что в Кыргызстане участились случаи, когда дети гибнут из-за того, что родители оставили их на попечение родных, близких без стороннего наблюдения.

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«Такой мониторинг могут проводить отделы по поддержке семьи и защите детей, социальные работники. Пока они не усилят контроль над тем, что происходит с детьми, эти случаи не прекратятся», — отметила она.

Назгуль Турдубекова считает, что родители должны сами сообщать в органы местного самоуправления, что уезжают, а ребенка оставляют на попечение.

«Родители должны понять, что это необходимо делать, а родственники должны отнестись с пониманием, не обижаться, давать согласие. Здесь главное — интересы ребенка, а не взрослых. Сейчас надо думать о спасении каждого ребенка, независимо от того, в какой ситуации он находится», — отметила она.

Напомним, 27 января в больницу села Октябрь поступил мертвый двухлетний мальчик, на теле которого были синяки. ОВД Сузакского района возбудило уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Продолжается досудебное производство. В нанесении травм подозревают родственницу.