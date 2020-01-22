Таксист, сорвавший нагрудную камеру инспектора, задержан

Задержан водитель автомобиля марки Honda Fit, который 20 января нарушил правила ПДД и сорвал нагрудную камеру инспектора. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции Бишкека.

По ее данным, 20 января в Бишкеке на пересечении улиц Курманджан Датки и Джалиля таксист припарковался в неположенном месте. Показывать документы представителям власти он отказался и выражался нецензурной бранью. Водитель вышел из авто, вел себя неадекватно. Рядом стоявшие женщины помешали работе милиции, в итоге таксисту удалось сбежать.

Нарушителя задержали днем 21 января, после чего передали в УВД Свердловского района. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.