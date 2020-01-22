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Происшествия

Таксист, сорвавший нагрудную камеру инспектора, задержан

Задержан водитель автомобиля марки Honda Fit, который 20 января нарушил правила ПДД и сорвал нагрудную камеру инспектора. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции Бишкека.

По ее данным, 20 января в Бишкеке на пересечении улиц Курманджан Датки и Джалиля таксист припарковался в неположенном месте. Показывать документы представителям власти он отказался и выражался нецензурной бранью. Водитель вышел из авто, вел себя неадекватно. Рядом стоявшие женщины помешали работе милиции, в итоге таксисту удалось сбежать.

Нарушителя задержали днем 21 января, после чего передали в УВД Свердловского района. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

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Таксист обматерил сотрудников УПСМ, сопротивлялся и сломал нагрудную камеру одному из них. Инцидент произошел в понедельник, 20 января примерно в 15:00 по улице 7 Апреля возле Аламединского рынка. Правоохранители попросили таксиста, который припарковал свое авто в неположенном месте, показать документы, на что мужчина отреагировал неадекватно. Таксист обматерил сотрудников УПСМ, вышел из авто, вел себя неадекватно, сопротивлялся задержанию и сломал нагрудную камеру одному из них. Рядом стоящие женщины помешали работе милиции, после чего таксисту удалось сбежать. Его задержали днём 21 января, после чего передали в УВД Свердловского района. #таксист #сопротивление #упсм #oppa_kg

Публикация от Oppa (@oppa_kg)

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141176/
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