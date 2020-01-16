18:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Убийство подростка в Кемине. Обвиняемого приговорили к 15 годам тюрьмы

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

Читайте по теме
Убийство 14-летней девочки в Кемине. Дело передано в суд

По его словам, такое решение принял Кеминский районный суд. Прокуратура района готовит апелляционную жалобу в Чуйский областной суд.

«Надзорный орган не согласен с таким решением. Статья, инкриминируемая подсудимому, предусматривает пожизненное лишение свободы. К.А. жестоко убил несовершеннолетнюю девочку, поэтому мы считаем, что приговор должен быть максимально жестким», — сказал Нурлан Тагаев.

В сентябре 2019-го в Кеминском районе пропала 14-летняя девочка. Спустя двое суток ее труп нашли в заброшенном доме. Подростка жестоко убил 20-летний житель села Кашкелен. По предварительным данным, он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, а когда она стала сопротивляться, избил до смерти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140743/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
В Лейлеке тесть убил своего бывшего зятя. Его приговорили к 13 годам тюрьмы
В Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену
Домашнее насилие в Кыргызстане. История женщины, которая не стала терпеть
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
Убийство Улана Салянова. Суд отказал в допросе Абдиля Сегизбаева
Убийство Толкунбека Шоноева. Верховный суд снизил срок одному из обвиняемых
Стрельбой закончился семейный скандал в Жайылском районе в новогоднюю ночь
Еще одна новогодняя семейная ссора, еще одна гибель женщины
Смерть женщины после жестокого избиения: мужчина арестован на время следствия
В Баткене семейная ссора закончилась жестоким убийством
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену В Бишкеке мужчина зарезал бывшую жену
Синяки на&nbsp;теле: маленький ребенок скончался в&nbsp;больнице, милиция начала проверку Синяки на теле: маленький ребенок скончался в больнице, милиция начала проверку
Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по&nbsp;прозвищу Казак Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по прозвищу Казак
В&nbsp;Джалал-Абадской области чиновники требовали откат с&nbsp;победителя тендера В Джалал-Абадской области чиновники требовали откат с победителя тендера
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
16 января, четверг
18:30
Раненый снежный барс, которого привезли из Таласской области, пошел на поправку Раненый снежный барс, которого привезли из Таласской об...
18:16
Два государственных кризисных центра откроют в Бишкеке и Оше
18:08
Убийство подростка в Кемине. Обвиняемого приговорили к 15 годам тюрьмы
18:02
От Баха до Пьяццоллы. В Бишкеке выступит российский гобоист Алексей Балашов
17:47
В Кыргызстане снизили штрафы за нарушение ПДД. Президент подписал закон