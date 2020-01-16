Убийство подростка в Кемине. Обвиняемого приговорили к 15 годам тюрьмы

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

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По его словам, такое решение принял Кеминский районный суд. Прокуратура района готовит апелляционную жалобу в Чуйский областной суд.

«Надзорный орган не согласен с таким решением. Статья, инкриминируемая подсудимому, предусматривает пожизненное лишение свободы. К.А. жестоко убил несовершеннолетнюю девочку, поэтому мы считаем, что приговор должен быть максимально жестким», — сказал Нурлан Тагаев.

В сентябре 2019-го в Кеминском районе пропала 14-летняя девочка. Спустя двое суток ее труп нашли в заброшенном доме. Подростка жестоко убил 20-летний житель села Кашкелен. По предварительным данным, он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, а когда она стала сопротивляться, избил до смерти.