Контрабанда ГСМ. Бензин под видом «уайт-спирита» ввезли в Кыргызстан

Сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области задержали вагон-цистерну с бензином. Об этом заявили в пресс-службе Финпола.

По ее данным, согласно представленным документам, в вагоне было 68 тонн «уайт-спирита».

Фото ГСБЭП КР. Задержанный вагон

Ранее сообщалось, что отдельные граждане Кыргызстана в сговоре с казахскими компаниями наладили канал контрабандного ввоза в КР топлива по железной дороге. ГСМ ввозили под видом компонентов сырья — «газового конденсата стабильного» и «уайт-спирита».

«Если вы обладаете какой-либо информацией о незаконной реализации ГСМ, обращайтесь по адресу: город Бишкек, проспект Манаса, 101/1 или по телефонам дежурной части: 0312323091, 0312323707», — напоминает ГСБЭП.