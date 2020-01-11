Черепно-мозговая травма и ушибы. В Кара-Куле бывший муж избил женщину и дочь

В больницу Кара-Куля (Джалал-Абадская область) госпитализирована 42-летняя местная жительница. У нее дианостированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.
Как рассказали 24.kg в УВД региона, в ходе предварительной проверки установлено, что женщину избил ее бывший муж. Мужчина также сильно избил 16-летнюю дочь, которая заступилась за мать.
После избиения пострадавшая обратилась в органы милиции и написала заявление.
Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
По словам пострадавших, мужчина, несмотря на то, что не проживает с семьей после развода, периодически врывается в нетрезвом состоянии и бьет их.
Мужчина пока не задержан.
Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения своими супругами погибли две женщины. А в Караколе муж облил бензином свою супругу и поджег. На допросе он заявил, что поступил так из-за ревности.