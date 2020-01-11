Черепно-мозговая травма и ушибы. В Кара-Куле бывший муж избил женщину и дочь

В больницу Кара-Куля (Джалал-Абадская область) госпитализирована 42-летняя местная жительница. У нее дианостированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

Как рассказали 24.kg в УВД региона, в ходе предварительной проверки установлено, что женщину избил ее бывший муж. Мужчина также сильно избил 16-летнюю дочь, которая заступилась за мать.

После избиения пострадавшая обратилась в органы милиции и написала заявление.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

По словам пострадавших, мужчина, несмотря на то, что не проживает с семьей после развода, периодически врывается в нетрезвом состоянии и бьет их.

Мужчина пока не задержан.