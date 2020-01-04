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Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Гражданин России пожаловался в прокуратуру на милиционеров Тюпского ОВД

Гражданин России Владимир Изюмов пожаловался в прокуратуру на произвол со стороны сотрудников Тюпского ОВД. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Камиль Рузиев.

Юрист рассказал подробности. По его словам, 53-летний Владимир Изюмов с третьей группой инвалидности повторно просит принять меры в связи с незаконным обвинением в совершении ДТП.

По мнению Изюмова, дело сфальсифицировано. «В результате ДТП пассажиры «Фольсваген Гольф-3» и водитель автомашины «Москвич-М412» Владимир Изюмов с различными телесными повреждениями были доставлены в Тюпскую районную больницу, где в дальнейшем отказались от судебно-медицинской экспертизы. Кроме этого, в ходе разбирательств водители Сансызбаев, Балтабаев и Изюмов отказались и от претензий в отношении друг друга, ссылаясь на то, что решили вопрос между собой», — пояснил Камиль Рузиев.

Однако следователь ОВД Тюпского района Муканбетов сфальсифицировал уголовное дело и незаконно обвинил Изюмова в нарушении ПДД и причинении по неосторожности тяжкого вреда.

Камиль Рузиев

Он отметил, что Владимир Изюмов обращался уже к президенту Сооронбаю Жээнбекову и написал главе Российской Федерации Владимиру Путину. Но уголовное производство не прекращено. Юрист добавил, что его подзащитный заявляет о давлении со стороны сотрудников милиции и злоупотреблении служебным положением.
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