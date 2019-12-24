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Сюжет: Насилие над детьми

К 11 годам колонии приговорили женщину, выпрыгнувшую из окна с ребенком

Ошский областной суд приговорил женщину, выпрыгнувшую с ребенком из окна общежития, к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Уточняется, что женщину признали виновной по статье «Попытка убийства».

«Ранее Ошский городской суд приговорил Ч.А. к 12 годам лишения свободы. Не согласившись с этим решением, подсудимая подала апелляционную жалобу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина признана вменяемой. Во время совершения преступления она была в нетрезвом состоянии», — отметили в суде.

Напомним, что в сентябре 2018 года в Оше 40-летняя женщина с грудным ребенком выбросилась из окна четвертого этажа. Она пошла на это после расставания с сожителем. Младенец получил травму головы.
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