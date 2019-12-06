Две женщины совершили самоубийство в городе Кара-Балте

В одной из квартир в Кара-Балте обнаружили тела двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 5 декабря в ОВД Жайылского района поступило сообщение об обнаружении тел. На место выехала следственная группа. При осмотре следов насилия на телах не обнаружили.

Погибшие — 71-летняя хозяйка квартиры и ее 40-летняя дочь.

По предварительным данным, тела обнаружила подруга семьи, которая пришла навестить хозяйку дома, не выходившую на связь.

В квартире обнаружили предсмертную записку, в которой говорилось, что они решили покончить жизнь самоубийством и просили никого в их смерти не винить.

Милиция проводит проверку. Устанавливаются причины суицида. Назначены экспертизы. Досудебное производство продолжается.