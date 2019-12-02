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Происшествия

Водитель на самосвале случайно раздавил собственный пикап

На западе Австралии на железнорудном карьере в Пилбара шофер огромного самосвала Komatsu случайно переехал личный пикап Toyota Land Cruiser 70. Об этом сообщило издание «За рулем».

Авария произошла на руднике крупной горнодобывающей компании Rio Tinto. Водитель загруженного рудой спецтранспорта планировал остановиться, чтобы провести какие-то технические работы, и забыл, что рядом припарковал личный автомобиль.

Шофер вывернул до упора колеса самосвала, вес которого составляет 455 тонн, а потом услышал лязг и почувствовал, что наехал на крупное препятствие. Им оказалось Toyota Land Cruiser 70.

из интернета
Фото из интернета. Последствия встречи самосвала и пикапа
 

Пикапу полностью смяло кабину и выгнуло раму. Он не подлежит восстановлению. Кomatsu получил несколько царапин на правой передней шине.

Несмотря на то что самосвал оснащен системой автономного управления, в момент ДТП автопилот был отключен.
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