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Происшествия

Работник СТО обещал покрасить машину, взял деньги и уехал на авто клиентки

Сотрудники службы общественной безопасности УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась жительница столицы Д.М. Она просила принять меры в отношении работника СТО. Потерпевшая оставила машину на станции, оплатила услугу покраски, а сотрудник СТО угнал ее авто.

«Подозреваемый взял 19 тысяч сомов и угнал автомобиль Honda Fit. В ходе разыскных мероприятий милиционеры задержали подозреваемого 36-летнего Ю.А. Он водворен в СИЗО-1 на два месяца. Выяснилось, что на угнанном авто подозреваемый разъезжал в состоянии алкогольного опьянения. Работники УОБДД машину водворили на штрафстоянку», — добавили в УВД.
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