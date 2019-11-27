Полицейский застрелил кыргызстанца при задержании в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудник ППС при задержании застрелил кыргызстанца. Об этом сообщило издание e1.ru.

По его данным, 24 ноября задержанный за хранение наркотиков 28-летний Качкын Тажиев после попытки его освидетельствовать в медицинском учреждении (от чего он отказался) попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы.

Лейтенант полиции начал его преследовать и догнал. В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. Правоохранитель произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыла нападавшего. Он продолжал оказывать физическое сопротивление и пытался забрать пистолет. Сотрудник полиции выстрелил второй раз.

Фото e1.ru. Место преступления

По инциденту началась проверка. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбудили уголовное дело.

Сотрудник полиции с травмами руки доставлен в больницу.

Отец погибшего считает, что наркотики Качкыну могли подкинуть.

Фото e1.ru. Погибший Качкын Тажиев

По данным e1.ru, Качкына Тажиева похоронят в Джалал-Абадской области. Он является гражданином России.

