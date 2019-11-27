03:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Полицейский застрелил кыргызстанца при задержании в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудник ППС при задержании застрелил кыргызстанца. Об этом сообщило издание e1.ru.

По его данным, 24 ноября задержанный за хранение наркотиков 28-летний Качкын Тажиев после попытки его освидетельствовать в медицинском учреждении (от чего он отказался) попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы.

Лейтенант полиции начал его преследовать и догнал. В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции. Правоохранитель произвел предупредительный выстрел в воздух, но это не охладило пыла нападавшего. Он продолжал оказывать физическое сопротивление и пытался забрать пистолет. Сотрудник полиции выстрелил второй раз.

e1.ru
Фото e1.ru. Место преступления

По инциденту началась проверка. В отношении погибшего подозреваемого по факту хранения наркотических веществ возбудили уголовное дело.

Сотрудник полиции с травмами руки доставлен в больницу.

Отец погибшего считает, что наркотики Качкыну могли подкинуть.

e1.ru
Фото e1.ru. Погибший Качкын Тажиев

По данным e1.ru, Качкына Тажиева похоронят в Джалал-Абадской области. Он является гражданином России. 
Ссылка:
просмотров: 2861
Версия для печати
Материалы по теме
Тело уроженца Кыргызстана с ножевыми ранениями обнаружили в центре Москвы
Десять лет тюрьмы получил кыргызстанец, убивший начальника в Иркутской области
За убийство кыргызстанца в Москве задержаны малолетние националисты
Задержаны все участники убийства экс-главы кыргызской диаспоры в Екатеринбурге
На Сахалине убили 27-летнего таксиста-кыргызстанца
Популярные новости
Внимание, план &laquo;Перехват&raquo;: в&nbsp;Бишкеке ограбили коммерческий банк Внимание, план «Перехват»: в Бишкеке ограбили коммерческий банк
При задержании за взятку полковник милиции, пытаясь скрыться, сбил женщину При задержании за взятку полковник милиции, пытаясь скрыться, сбил женщину
Пользователь соцсети задержан за&nbsp;критику власти в&nbsp;Кыргызстане Пользователь соцсети задержан за критику власти в Кыргызстане
Ограбление банка в Бишкеке. Неизвестные украли больше миллиона сомов Ограбление банка в Бишкеке. Неизвестные украли больше миллиона сомов
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин