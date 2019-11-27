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Сюжет: ЧП в армии

В Генштабе рассказали подробности гибели солдата в Майлуу-Суу

Солдата войсковой части Сухопутных войск обнаружили на территории автопарка. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил КР.

Уточняется, что расследованием ЧП занимается Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона.

«Военнослужащий был призван весной 2019-го. Накануне вечером он вернулся из десятидневного отпуска из Ала-Букинского района. Он был признан лучшим по итогам месяца, и командование части решило А.у.Т. поощрить. Сегодня примерно в 8.00 его нашли мертвым», — сообщили в Генштабе.
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