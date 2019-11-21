В городе Ош женщина убила мужа ударом арматуры по голове

В Оше по подозрению в убийстве задержана 28-летняя П.Г. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что после совершения преступления женщина как ни в чем не бывало оплакивала мужа в юрте. Во время следственных действий она призналась в содеянном.

«Выяснилось, что у подозреваемой с погибшим Умутбеком Ысаковым были неприязненные отношения. 19 ноября примерно в 23.30 женщина ударила мужа арматурой по голове, когда он снимал обувь. Мужчина от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание. П.Г. вызвала соседа и сказала ему о том, что ее муж получил травму где-то на улице. Погибший занимался частным извозом, у него четверо детей. Подозреваемая водворена в ИВС, изъяты вещественные доказательства», — сообщили в УВД.