18:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В городе Ош женщина убила мужа ударом арматуры по голове

В Оше по подозрению в убийстве задержана 28-летняя П.Г. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что после совершения преступления женщина как ни в чем не бывало оплакивала мужа в юрте. Во время следственных действий она призналась в содеянном.

«Выяснилось, что у подозреваемой с погибшим Умутбеком Ысаковым были неприязненные отношения. 19 ноября примерно в 23.30 женщина ударила мужа арматурой по голове, когда он снимал обувь. Мужчина от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание. П.Г. вызвала соседа и сказала ему о том, что ее муж получил травму где-то на улице. Погибший занимался частным извозом, у него четверо детей. Подозреваемая водворена в ИВС, изъяты вещественные доказательства», — сообщили в УВД.
Ссылка:
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство на Иссык-Куле. Поиски подозреваемого милиция прекратила
МВД: Убитый возле аэропорта «Манас» Хусан Каримов не связан с Айеркеном Саймаити
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции в берлинской клинике
Подробности убийства Айеркена Саймаити рассказали задержанные
Убийство Айеркена Саймаити. Кому принадлежит машина?
Убийство Айеркена Саймаити. Бизнесмена разыскивали МВД и ГСБЭП Кыргызстана
Убийство Айеркена Саймаити. Гражданство задержанных до сих пор неизвестно
Айеркена Саймаити объявили в международный розыск за мошенничество в Кыргызстане
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке перебегавшую дорогу женщину насмерть сбила машина В Бишкеке перебегавшую дорогу женщину насмерть сбила машина
В&nbsp;Бишкеке произошла потасовка между инспектором УОБДД и&nbsp;женщиной В Бишкеке произошла потасовка между инспектором УОБДД и женщиной
Напавший на&nbsp;пассажиров троллейбуса мужчина ранил ножом прохожего Напавший на пассажиров троллейбуса мужчина ранил ножом прохожего
В&nbsp;Бишкеке женщину похитили и&nbsp;насильно удерживали в&nbsp;доме три дня В Бишкеке женщину похитили и насильно удерживали в доме три дня
Бизнес
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
21 ноября, четверг
18:20
«Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить пр...
18:16
В Кыргызстане начала работу миссия Международного валютного фонда
18:04
Размер гарантированного минимального дохода вырос на 100 сомов
18:01
Ни дома, ни машины. Что указала в декларации председатель Верховного суда
17:47
У мэра города Ош нет собственной машины. Зато есть лошади и скот