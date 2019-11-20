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Общество

Взятка в $200 тысяч. Кто вместе с Уланбеком Чалбаевым признан виновным

19 ноября 2019 года в Первомайском районном суде Бишкека завершен судебный процесс в отношении бывшего начальника управления Генеральной прокуратуры Уланбека Чалбаева. Об этом в пресс-службе суда сообщили журналистам только сегодня.

Отмечается, что приговором Кубанычбек Самаков (сын экс-депутата парламента Карганбека Самакова. — Прим. 24.kg) признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч расчетных показателей — 2 миллиона сомов в доход государства.

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Другой сын бывшего парламентария Жаныбек Самаков признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

Айнура Кайнаева признана виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи расчетных показателей, то есть 100 тысяч сомов в доход государства.

Эрлан Кыдыралиев признан виновным с наказанием в виде штрафа в 2,2 тысячи расчетных показателей, или 220 тысяч сомов в доход государства.

Максат Тукинов признан виновным с наказанием в виде штрафа в 2,2 тысячи расчетных показателей, то есть 220 тысяч сомов в доход государства.

Уланбек Чалбаев признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Срок наказания исчисляется с 21 апреля 2018-го. При этом время предварительного заключения по день вступления приговора в законную силу зачтено ему в срок отбытия наказания из расчета один день предварительного заключения равен двум дням содержания в исправительном учреждении.

«После вступления приговора в законную силу хранящиеся в ГКНБ вещественные доказательства — $199,5 тысячи и сотовый телефон Samsung Galaxy S6 edge — обращены в доход государства. Вещественные доказательства — диски формата DVD-R и CD-R с различными аудио- и видеозаписями и информацией о соединениях между абонентами — хранить при деле», — говорится в приговоре.
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