Взятка в $200 тысяч. Прокурор под стражей, следствие продолжается

Следствие по делу о взятке в $200 тысяч, на которой попался теперь уже бывший начальник Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Улан Чалбаев, продолжается. Об этом 24.kg сообщили его адвокаты.

По их словам, Улану Чалбаеву официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он содержится в СИЗО ГКНБ с 16 апреля 2018 года.

Как рассказали юристы, меру пресечения в виде заключения Уланау Чалбаева под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия избрал Первомайский районный суд Бишкека. Они обжаловали вердикт в Бишкекском городском суде, но он также оставил Улана Чалбаева под стражей.

Задержание прокурора производили сотрудники Госкомитета национальной безопасности. Известно, что Улан Чалбаев вымогал $500 тысяч.