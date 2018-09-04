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Общество
Сюжет: Взятка в $200 тысяч (10)

Взятка в $200 тысяч. Прокурор под стражей, следствие продолжается

Следствие по делу о взятке в $200 тысяч, на которой попался теперь уже бывший начальник Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Улан Чалбаев, продолжается. Об этом 24.kg сообщили его адвокаты. 

По их словам, Улану Чалбаеву официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он содержится в СИЗО ГКНБ с 16 апреля 2018 года. 

Как рассказали юристы, меру пресечения в виде заключения Уланау Чалбаева под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия избрал Первомайский районный суд Бишкека. Они обжаловали вердикт в Бишкекском городском суде, но он также оставил Улана Чалбаева под стражей. 

Задержание прокурора производили сотрудники Госкомитета национальной безопасности. Известно, что Улан Чалбаев вымогал $500 тысяч.
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