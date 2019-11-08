В Бишкеке неравнодушные жители занесли домой замерзшего бомжа. Он умер

В Бишкеке сотрудники патрульной милиции обнаружили труп мужчины без определенного места жительства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, жители переулка Краснознаменного подобрали на улице мужчину, а спустя некоторое время оказалось, что он умер.

«Милицию и скорую помощь вызвали примерно в 18.50. Приехавшие на место медики констатировали смерть. По предварительным данным, на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. Милиция выясняет обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУВД.