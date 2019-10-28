Лжесотрудники АКС Кыргызстана вымогали у предпринимателя $2 тысячи. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

В Бишкеке при получении части средств — $1 тысячи — от частного предпринимателя Ш.А. задержаны Б.А. и И.М., которые представились начальником и сотрудником отдела АКС ГКНБ КР соответственно, вымогали деньги под угрозой организации проверок объектов его бизнеса.

Задержание проведено в рамках ранее зарегистрированного в АИС ЕРПП материалов досудебного производства по статье 203 части 2 («Вымогательство») УК КР.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ просит тех, кто пострадал от действий задержанных, обращаться по телефонам доверия ГКНБ КР: 0312660475, 0312626504.