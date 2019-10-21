В Оше сотрудника туристической милиции обвинили в попытке изнасилования девушки

В Оше сотрудник туристической милиции пытался изнасиловать девушку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что заявление в правоохранительные органы поступило 16 октября.

«Милиционер работает на своей должности 11 месяцев. В своей объяснительной сотрудник ОВД написал, что с заявлением обратилась его бывшая девушка. Она якобы сделала это из ревности», — сообщили редакции.

В УВД южной столицы сообщили, что по факту проводится разбирательство. Заявление зарегистрировано в ЕРПП.

«В настоящий момент назначена экспертиза. В случае, если она подтвердит данный факт, действиям милиционера дадут соответствующую юридическую оценку. Служебное расследование проводится и со стороны СВР», — прокомментировали в УВД.