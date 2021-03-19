В Нижней Ала-Арче пьяная женщина обвинила мужчину в попытке изнасилования

В селе Нижняя Ала-Арча женщина обвинила малознакомого мужчину в попытке изнасилования. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 19 марта в УВД Свердловского района с заявлением обратилась 25-летняя И. Ж. Она просила принять меры в отношении малознакомого мужчины, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался изнасиловать заявительницу.

«Материалы по подследственности переданы в ОВД Аламединского района, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Попытка изнасилования» УК КР. На допросе заявительница пояснила, что 18 марта она со своей подругой прихала к ее знакомому, распивали спиртные напитки. Примерно в 5.00 ее подруга легла спать, а она продолжила распивать спиртное. Между мужчиной и потерпевшей произошла словесная перепалка, после которой она вызвала милицию», — сказали редакции.

В ГУВД отметили: потерпевшая заявила, что сама не помнит, о чем писала заявление, так как была очень сильно пьяна. Женщина отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы и частно-публичного обвинения и просила прекратить разбирательство по ранее написанному заявлению.

«Допрошенный 31-летний А. М. опроверг все обвинения в свой адрес и добавил, что заявительница сама приставала к нему и пригрозила тем, что позовет сотрудников милиции и обвинит его в попытке изнасилования. Досудебное производство продолжается», — добавили в ГУВД.