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Сюжет: Семейное насилие

Мужчина, пытавшийся изнасиловать мать, скончался в исправительной колонии

Чуйский областной суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования своей матери. Об этом говорится в приговоре суда.

Уточняется,что дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Он умер в исправительной колонии.

По данным следствия, мужчина обвинялся в том, что в июле 2022 года дома в селе Васильевка, войдя в комнату матери, против ее воли сняв нижнее белье, пытался вступить в половой контакт, но не смог этого сделать. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Известно, что адвокат обвиняемого обжаловал приговор. В апелляционной жалобе указывается, что подсудимый не признает свою вину, а обвинение строится только на показаниях матери.

По данным защиты, в деле нет свидетельских показаний, подтверждающих факт попытки изнасилования. Адвокат просил отменить приговор Аламединского районного суда и вернуть дело для рассмотрения в суд первой инстанции.

До суда второй инстанции обвиняемый не дожил, скончавшись в исправительной колонии. В итоге суд прекратил его дело в связи со смертью. Из материалов дела также следует, что потерпевшая покончила с собой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/270051/
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