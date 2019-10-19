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Происшествия

Водителя милицейской машины, чуть не сбившего детей, оштрафовали

Водителя патрульной машины, который чуть не сбил детей на пешеходном перекрестке, оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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По ее данным, сотрудники Бишкекского УОБДД сразу же установили спецавтомашину, составили протокол и выписали водителю штраф за нарушение Правил дорожного движения — 3 тысячи сомов.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Протокол о нарушении

«Служба внутренних расследований МВД проводит служебную проверку по данному факту, руководство ГУВД взяло на контроль данный случай», — отметили в ведомстве.

Напомним, происшествие произошло сегодня утром в Бишкеке на улице Токтогула. Двое школьников хотели перейти дорогу по пешеходному переходу, но милицейская машина, не сбавляя скорости, проехала перед ними.
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