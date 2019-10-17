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Происшествия

Из тюрьмы в Молдовановке пытался сбежать заключенный

В исправительной колонии № 1 предотвращен побег осужденного. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Уточняется, что ЧП произошло сегодня утром. Заключенный осужден на 19 лет лишения свободы.

«Стоявший на охране военнослужащий применил оружие, в результате чего беглец получил два огнестрельных ранения. Ему оказана на месте первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное», — сообщили в ГСИН.

Уточняется, что осужденному 31 год. 

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Оперативная группа ИК №1 проводит расследование.
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