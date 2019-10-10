Во время парада боевой вертолет снес трибуны

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии продемонстрировал свою разрушительную мощь необычным способом. Об этом сообщила «Российская газета».

Парад посвящался 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил.

В интернете появилось видео, запечатлевшее момент пролета Ми-35П над трибуной. Рядом с ней, чеканя шаг, проходили военнослужащие. Но что-то пошло не так. Видимо, винтокрылая машина опустилась ниже, чем предполагалось, и набегающие от винтов воздушные потоки снесли временные сооружения, поднимая большие облака пыли.

Судя по информации в интернете, в инциденте никто серьезно не пострадал.

У вертолета Ми-35П два двигателя мощностью по 2 тысячи 225 лошадиных сил каждый. Диаметр главного винта — 17,3 метра.