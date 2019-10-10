Милиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Московском районе

Милиция ищет свидетелей ДТП в Московском районе, в котором погиб пешеход. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

По ее данным, 8 октября примерно в 2.00 на 7-м километре автодороги село Александровка — село Асылбаш водитель на неустановленной автомашине сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний А.М. от полученных травм скончался на месте.

УОБДД Чуйской области просит граждан, которые стали свидетелями ДТП либо располагают какими-либо сведениями о случившемся, сообщить об этом по телефонам: 0312446422, 0707758720.

Анонимность гарантируется.