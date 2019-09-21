В Бишкеке в аварии погибла девушка

На улице Льва Толстого вчера, примерно в 21.00, минивен протаранил две машины и врезался в дерево. На месте погибла девушка. Об этом сообщается на телеграм-канале Короче.

управлении по обеспечению безопасности дорожного движения ГУВД столицы информацию о ДТП подтвердили.

По данным ведомства, за рулем автомобиля «Хонда Одиссей» находился 36-летний мужчина. Авария произошла на пересечении с улицей Калыка Акиева. Пассажирка минивена скончалась на месте происшествия.

«Машины водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу по ДТП СУ ГУВД Бишкека», — отметили в управлении.