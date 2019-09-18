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Происшествия

В США автомобиль влетел в холл башни Trump Plaza

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, они получили легкие травмы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

По словам очевидцев, после того как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота — 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше — дорогие квартиры.
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