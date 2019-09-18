В США автомобиль влетел в холл башни Trump Plaza

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, они получили легкие травмы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.
По словам очевидцев, после того как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.
В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.
В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота —
Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше — дорогие квартиры.