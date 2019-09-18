В США автомобиль влетел в холл башни Trump Plaza

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, они получили легкие травмы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

По словам очевидцев, после того как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота — 133 метра , это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше — дорогие квартиры.