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Происшествия

В Бишкеке в результате ДТП погибла женщина

В Бишкеке в результате ДТП погибла женщина, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 6.00 на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Орозбекова.

«Водитель автомобиля Lexus двигался по проспекту Жибек Жолу в восточном направлении, на пересечении с улицей Орозбекова он столкнулся с автомашиной Toyota Wish. Последний двигался по улице Орозбекова в северном направлении. В результате ДТП пассажирка Toyota Wish скончалась на месте. Водитель Lexus доставлен в больницу. Машины водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД Бишкека», — отметили в УОБДД.
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